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Bahçelievler’de başlayan hırsızlık Ümraniye’de bitti

İstanbul Bahçelievler'den çaldıkları araçla birçok ilçede hırsızlık girişiminde bulunan hırsızları yakalama çalışmaları polis tarafından sürdürülüyor.

İHA | 25.01.2018 - 08:53..
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İstanbul Pendik’te bir telefon dükkanından 6 bin 500 lira değerinde soygun gerçekleştirip yine Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde soygun girişiminde bulunduktan sonra kullandıkları araçla olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Bahçelievler’de başlayan hırsızlık Ümraniye’de bitti

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Polis tarafından yapılan takip sırasında en son Ümraniye ilçesinde görülen araç takibe alındı. Kovalamaca sırasında Topağacı Mahallesi’nde bulunan Tümer Çıkmazı Sokağına giren araçtaki şüpheli 5 şahıs aracı terk edip olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bahçelievler’de başlayan hırsızlık Ümraniye’de bitti

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Araç üzerinde yapılan incelemede çalıntı plakalar ile soygun sırasında kullanalan yüz maskeleri, balyoz ve bir adet tabanca bulunurken, polise gelen ihbar üzerine aracın başkası tarafından kiralandığı ve Bahçelievler'deki evinin önünden çalınan bir araç olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Bahçelievler’de başlayan hırsızlık Ümraniye’de bitti



Bahçelievler’de başlayan hırsızlık Ümraniye’de bitti

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