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Bahçelievler'de liseli kavgası: 1 yaralı

Bahçelievler'de Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde çıkan kavgada bir öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından bıçaklandı.

DHA | 08.01.2018 - 17:10..
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Zafer Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kavgada, aynı sınıfta okuyan M.A. ile E.A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanındaki bıçağını çıkarıp arkadaşı E.A.'yı bacağından ve omzundan yaraladı.

Bahçelievler'de liseli kavgası: 1 yaralı

BIÇAKLA SALDIRAN ÖĞRENCİ KAÇTI

Yaralanan öğrenci, koşarak okula sığındı. M.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bahçelievler'de liseli kavgası: 1 yaralı

YARALANAN ÖĞRENCİ TEDAVİYE ALINDI

Okula gelen polis ekipleri, kavga eden öğrencilerin arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Yaralanan öğrenci E.A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, arkadaşını bıçaklayıp kaçan öğrenciyi arıyor.

Bahçelievler'de liseli kavgası: 1 yaralı

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