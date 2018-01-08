Bahçelievler'de liseli kavgası: 1 yaralı

Zafer Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kavgada, aynı sınıfta okuyan M.A. ile E.A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
SÖZLÜ TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanındaki bıçağını çıkarıp arkadaşı E.A.'yı bacağından ve omzundan yaraladı.
BIÇAKLA SALDIRAN ÖĞRENCİ KAÇTI
Yaralanan öğrenci, koşarak okula sığındı. M.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
YARALANAN ÖĞRENCİ TEDAVİYE ALINDI
Okula gelen polis ekipleri, kavga eden öğrencilerin arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Yaralanan öğrenci E.A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, arkadaşını bıçaklayıp kaçan öğrenciyi arıyor.