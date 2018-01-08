Bahçelievler'de liseli kavgası: 1 yaralı

Yeni Zelanda açıklarında bir kambur balina, kendisini inceleyen biyologu köpek balığının saldırısından kurtardı.

Uzm. Dr. Güler Delibalta, bu tehlikeli virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlattı.

Apple'ın amiral gemisi iPhone X, su altında yapılan yüz tanıma sistemi testinde başarısız olurken tuş kilidinin dahi açılmadığı görüldü.

1 28 Şubat davası görülmeye başlandı Savcılığın 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği 28 Şubat davasında yargı süreci işlemeye başladı. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi isimler mahkemede hazır bulundu

2 KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu Sandık başına giden KKTC'de sonuçlar belli oldu. Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 36,5'ini aldı.

3 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın 75. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe), "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

4 Devlet Bahçeli medya buluşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili aday göstermeyeceklerini ifade etti.

5 ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor Londra merkezli Asharq Al-Awsat gazetesi, ABD'nin Suriye'nin Kuzey kesiminde Lübnan'ın 3 katı büyüklüğünde bir alanı PKK/YPG'nin toprağı olarak resmen tanımaya hazırlandığını yazdı.

6 Celal Şengör eleştirilere cevap verdi Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirten Celal Şengör, yapılanın ahlaksızlık olduğunu söyledi.