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Bahçeli'nin erken seçim çağrıları, AK Parti'yi iktidar yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'de yaptığı erken seçim çağrısı, akıllara 2002 yılında yaptığı erken seçim çağrısını getirdi.

İHA | 17.04.2018 - 19:51..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı gündemi hareketlendirdi.

'26 Ağustos 2018 erken seçim yapalım' diyen MHP Liderinin açıklamalarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erken seçimle ilgili, "Şu an söyleyecek bir şey yok" diyen Erdoğan, yarın saat 13.30'da Külliye'de MHP Lideri'yle görüşecek.

2002'DE SEÇİME GİDİLDİ AK PARTİ KAZANDI

Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı 2002 yılında yaptığı erken seçim çağrısını akıllara getirdi. Bahçeli, Başbakan Yardımcısı olduğu 57. Koalisyon Hükümetinde erken seçim çağrısında bulunmuş ve 3 Kasım 2002’de Türkiye erken seçime gitmişti.

2015 SEÇİMİ

Kuruluşundan bu yana girdiği seçimlerden tek başına iktidarı elde edebilecek oyu alan AK Parti, 7 Haziran 2015'teki seçimde bu orana ulaşamadı. Bahçeli, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamalarda hiçbir koalisyonun içinde yer almayacağı mesajını vererek yeni bir seçime işaret etti ve tekrardan 1 Kasım 2015'te seçimlere gidildi. AK Parti tek başına iktidar oldu.

16 NİSAN REFERANDUMU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 11 Ekim 2016'da açıklama yapan Bahçeli, yeni sistem Meclis'te 330-367 arası oy alındığında "halka sorulmalı" dedi ve yapılan referandumda "evet" oyu çıktı.

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