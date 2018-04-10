Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na YPG üniforması giyme önerisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınıra giden sanatçıları "Reziller." diyerek eleştirmesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi.

"KILIÇDAROĞLU SOLUĞU YPG TÜNELLERİNDE ALABİLİR"

Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleriyle ilgili "Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır." diye konuşan MHP lideri, "Kılıçdaroğlu mekapları ayağına geçirip terörist kıyafetlerini üzerine giyip YPG tünellerinde soluğu alabilir. Bol bol ihanet anıtıyla hasret giderebilir. Önüne geçen yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: YPG üniformasını giy VİDEO

Bahçeli'nin bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

MHP lideri şöyle konuştu:

"YAZIKLAR OLSUN"

"Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Bu son çıkışta sakat bir dünya görüşü sırıtmaktadır. Ana muhalefetin başındaki zat tavrını ve tarzını çirkin ve çirkefleştirmektedir. HDP'yi destekleyen sanatçıların dışındakiler CHP tarafından sanatçı sayılmıyor. Yazıklar olsun.

"CUMHURİYET DÜŞMANLARININ İNİ HALİNE GELDİ"

CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem haline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bir haber garabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuriyet düşmanlarının ini haline gelmiştir.

"RAHATSIZ OLDUYSA KENDİNE YAKIŞANI YAPSIN, YPG ÜNİFORMASI GİYSİN"

Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükme seve seve ya da istemeye istemeye kabul etsin.

"CHP'DEN BİR HALT OLMAZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bi halt olmaz. "