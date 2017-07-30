Bahçesine ektiği hint kenevirini domates sandığını söyledi

Konya'da Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri bir evde bahçeye ekili 300 kök hint keneviri buldu.

300 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Ekipler fiziki takip ardından operasyon için harekete geçti. Dün akşam saatlerinden yapılan operasyonda evin bahçesine ekili 300 kök hint keneviri ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan ev sahibi Zeynep G., polise verdiği ilk ifadesinde, "Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ben onları domates sanıyordum. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.













