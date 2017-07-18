Bahis çetesinin hesabında 66 milyon liralık para trafiği

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden uluslararası yasa dışı bahis, kumar oynattığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı olduğu belirlenen Veysel Şahin'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

66 MİLYON LİRA PARA AKIŞI

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelere göre, şüphelilerin banka hesaplarında 66 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada alınan ifadeler doğrultusunda, aralarında örgüt elebaşısı olduğu belirlenen Veysel Şahin Sivas'ta, diğer şüpheliler ise İstanbul'da yakalandı.

26 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık 26 şüphelinin ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''futbol ve di̇ğer spor müsabakalarında bahi̇s ve şans oyunları düzenlenmesi̇ hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından tutuklanması talep etti.

Savcılık, Sivas'ta yakalanan şüpheli Veysel Şahin'in ise ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''futbol ve di̇ğer spor müsabakalarında bahi̇s ve şans oyunları düzenlenmesi̇ hakkında kanuna muhalefet'' suçundan tutuklanmasını istedi.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Savcılığın sevk yazısında, soruşturma kapsamında şu an 43 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği belirtilirken, firari şüphelilerinden birinin yurtdışına çıkarken yakalanıp tutuklandığı kaydedildi.

Alınan ifade ve yeni deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 5 harddisk, 60 adet telefon, 68 SIM kartı, 16 bilgisayar ve 9 bin 500 lira nakit para, 357 adet banka kartı ele geçirildi.

Sevk yazısında, ''Emniyetin şu ana kadar yaptığı tespitlerde şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak hesaplarında 66 milyon 827 bin lira gelen, 66 milyon 285 bin 958 lira giden para hareketi bulunduğu belirlenmiştir. Bu paranın 540 bin 972 lirasına ancak bloke konulabilmiştir.'' denildi.

Sevk yazısında şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynatma sistemleri de şu şekilde anlatıldı:

''Yabancı bahis sitesi sahibi olan kişilerle örgüt yöneticileri bağlantı kurarak ilk önce finans paneli denilen panele erişim izni alırlar. Türkiye'deki yöneticiler bu erişim hakkını aldıktan sonra hiçbir maddi teminat yatırmadan ve yasal bir sözleşme yapmadan sisteme müdahale etmeyle ulusal bazda kumar oynama yetkisine kavuşurlar. Yetkiyi alan örgüt yöneticileri banka hesaplarını kendileri veya üçüncü şahıslar vasıtasıyla temin ederler. Daha sonra o banka hesapları sisteme entegre edilir. Sistemde küçük paralarla deneme yapıldıktan sonra örgüt üyeleri görevlendirilerek, banka hesapları artırılır.''

Sisteme üyelik ve para akışına ilişkin detaylı bilgilerin verildiği sevk yazısında, tespit edildiği kadarıyla yabancı menşeili bahis sitelerinin isimleri şu şekilde sıralandı; ''1xbet, Fortizsbet, Betvigobet, Marimbet, Erabet, Kolonybet, Jollybet, Astecbet, Adminka, Betfigo, Betpass, Resbet, Mrbahis, Carnaval, Redobet, Betbizz.''

Savcılığın talebini değerlendiren Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği 24 şüphelinin ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''futbol ve di̇ğer spor müsabakalarında bahi̇s ve şans oyunları düzenlenmesi̇ hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

BABASINI TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN GELDİ

Ağaçtan düşen babasını tedavi ettirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden özel uçakla geldiği Sivas'ta yakalanan şüpheli Veysel Şahin'in ise SEGBİS aracılığyla Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alındı.

AYLIK GELİRİ 200 BİN DOLAR

Şahin, hakimlik ifadesinde, aylık gelirinin 200 bin dolar olduğunu beyan ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Şahin ifadesinde ''Babamın rahatsızlığı sebebiyle Türkiye'ye geldim. Babamı İstanbul'a götürecektim. Pasaportuma el konuldu. İş adamıyım. Yurtdışına seyahat etmem lazım, mağdurum.'' dedi.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Hakimlik, mevcut delil durumu, delillerin henüz tam toplanmamış olması, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağını dikkate alarak, şüpheli Şahin'in tutuklanmasına karar verdi.