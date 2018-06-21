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Bahreyn İsrail'le ilişki kurdukları haberlerini yalanladı

İsrail ile diplomatik ilişkiler kurduğu yönünde tepki gören Bahreyn yönetimi, medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

AA | 21.06.2018 - 04:47..
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Dünya Miras Komitesi toplantısına İsrail heyetinin de katılacağının duyurulmasının ardından basında yer alan haberlere Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"ARAP BARIŞ PLANI'NA BAĞLIYIZ"

Açıklamada, hiç bir yetkilinin İsrail'le diplomatik ilişki kurma yönünde bir beyanatta bulunmadığı ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Bahreyn'in, bölgede adil ve kapsayıcı barışın temellerini belirleyen Arap Barış Planı'na bağlı olduğu vurgusu yapıldı.

İsrail merkezli i24NEWS haber sitesi, ismini vermediği Bahreynli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Manama yönetiminin Tel Aviv'le diplomatik ilişkiler kurma niyetinde olduğunu ifade etmişti. Söz konusu yetkili, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kuran ilk Körfez ülkesi olacağını ve bu yakınlaşmanın ülkesinin temel ilkeleriyle çelişmediğini kaydetmişti.

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