Bahreyn Türk askerinin Katar'dan çıkmasını istedi

Orta Doğu'da İsrail ile ilişkilerini geliştiren ülkelerden biri olan Bahreyn, Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunmaya başladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halit bin Ahmed, Katar'da görev yapan Türk askerlerine ihtiyaç olmadığını belirtti.

Dünya genelinde müttefiklerinin olduğunu savunan Bakan Ahmed, korunmak için kimseye ihtiyaç duymadıklarını sözlerine ekledi.

"TÜRK ASKERİ GERİ DÖNSÜN"

Bahreyn Dışişleri Bakanı, "Ankara, Katar'daki Türk üssünün bölgeyi koruma görevi olduğunu söyledi. Fakat bölgeyi korumak için başkasına ihtiyacımız yok. Türk askerleri ülkesine geri dönmeli. Bizim dünya genelinde müttefiklerimiz var." şeklinde konuştu.

İSRAİL'E YAKIN İSİM

Bakan Ahmed, İsrail'e yakınlığıyla bilinen bir isim.

Son olarak İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamı meşru gören Bahreyn Dışişleri Bakanı, yapılan yasa dışı eylemlere yönelik her devletin aynı uygulamaları yapabileceğini söylemişti.

BAŞKOMUTAN'IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte Katar'daki Türk Üssü'nü ziyaret etmişti.