Bahreyn'de Diriliş Ertuğrul jenerik müziği çalındı

Sakhir Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN JENERİK MÜZİĞİ ÇALINDI

Bahreyn Devlet Operası, Erdoğan'ın ziyareti onuruna verilen yemekte son zamanların popüler dizisi olan 'Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziğini çaldı.

Bahreyn'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diriliş Ertuğrul sürprizi-İZLE