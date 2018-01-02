taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7836
EURO
4,5487
ALTIN
159,01
PETR
67,0400

Bahreyn'den İran'a seyahat uyarısı

Bahreyn, vatandaşlarından "güvenlik koşulları" gerekçesiyle İran'dan ayrılmalarını istedi.

AA | 02.01.2018 - 08:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı BENA'da yayımlanan açıklamada, "Bahreyn, istikrarsız güvenlik koşulları ve ülkedeki bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarını dikkate alarak bütün vatandaşlarını hiçbir şekilde İran'a seyahat etmemeye çağırıyor." denildi.

ÜLKEDEN AYRILIN ÇAĞRISI

Açıklamada, İran'da bulunan Bahreyn vatandaşlarının son derece dikkatli olmaları ve en kısa sürede ülkeden ayrılmaları istendi.

Bahreyn'den İran'a seyahat uyarısı

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

 

İlginizi Çekebilir
Hollywood'da cinsel tacize karşı kampanya başladı
Hollywood'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar, cinsel istismara karşı kampanya başlattı.
Almanya, sosyal medyada nefret söylemine ceza getirdi
Almanya sosyal medya sitelerindeki nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasadışı içerikleri hızla kaldırılması için çıkardığı kanun yürürlüğe girdi.
Trump'tan Pakistan'a teröre destek suçlaması
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere barınak sağladığını iddia etti.
Kanada G7 ülkeleri dönem başkanı oldu
Kanada, dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin üye olduğu G7'nin dönem başkanı oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

48
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

69
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

101
Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

Kocaeli'de aşırı hız ve şerit ihlali ölüm getirdi

22
Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

Zonguldak'ta polislere direnen doktor dehşet saçtı

46
Yeni Zelanda'da sahilde alkol yasağına 'adacıklı' çözüm

Yeni Zelanda'da sahilde alkol yasağına 'adacıklı' çözüm

7
Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM