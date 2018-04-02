Bahreyn'in en büyük petrol sahasının bulunduğu açıklandı

Bahreyn resmi ajansının haberine göre, Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik Yüksek Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok miktarda derin gaz bulunduğu belirtildi.

REKABET DESTEKLENECEK

Bu keşfin ülkede ilk petrol kuyusunun açılışının yapıldığı 1932 yılından bu yana ilk olduğu aktarılan açıklamada, yeni petrol sahasının, Bahreyn'in rekabet kabiliyetini destekleyeceği, kalkınma girişimleri ve projelerinin uygulanmasının sürdürülmesine de katkı sağlayacağı kaydedildi.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 45 BİN VARİL PETROL ÜRETİYOR

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında değişen miktarda ham petrol üretiyor.