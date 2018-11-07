Bakan Akar: ABD'nin PKK kararı olumlu ama geç kalındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanlığının, terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü verilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"YPG'YE KARŞI DA AYNI TUTUM GÖSTERİLMELİ"

Akar, “Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz.” dedi.

Akar şunlar söyledi: “Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz.”







