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Bakan Akar: ABD'nin PKK kararı olumlu ama geç kalındı

ABD'nin 3 terörist başı için ödül koymasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Akar, "Olumlu ama çok geç bir karar" dedi.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 13:26..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanlığının, terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü verilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"YPG'YE KARŞI DA AYNI TUTUM GÖSTERİLMELİ"

Akar, “Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz.” dedi.

Akar şunlar söyledi: “Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz.”

Bakan Akar: ABD'nin PKK kararı olumlu ama geç kalındı


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