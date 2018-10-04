taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.08065
Euro
6.996
Altın
1197.095
Borsa
97187.87
Gram Altın
234.05

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Türkiye, Amerika'nın Suriye'de teröristlere verdiği destekten rahatsız olduğunu sık sık dile getiriyor.

AA | 04.10.2018 - 08:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşa kendi menfaatleri doğrultusunda yön vermek isteyen Amerika, bölgedeki terörist gruplara açık bir şekilde destek sağladı.

ÖRGÜTE TIRLAR DOLUSU SİLAH

Bu terör örgütlerinden biri de, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yidi.

Örgüte tırlar dolusu silah ve mühimmat gönderen Amerika, Türkiye'yle olan ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

"TERÖRİSTLERE DESTEĞİ KESİN"

Amerikalı yetkililerler yaptığı görüşmelerde bu desteğin kesilmesini sürekli yineleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na katıldı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

İKİLİ SOHBETLER

Karadeniz güvenliği ve bölgesel konuların da ele alındığı oturum öncesinde Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de bulunduğu bazı bakanlarla sohbet etti.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

51
FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

56
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

117
Batman'da 4 asker şehit oldu

Batman'da 4 asker şehit oldu

84
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

14
Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

22
Rusya’dan AB’ye: Siz de Türk Akımı'na gelin

Rusya’dan AB’ye: Siz de Türk Akımı'na gelin

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM