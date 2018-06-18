Bakan Albayrak gençlere güveniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ümraniyeli iş insanları ve STK temsilcileri ile toplantı yaptı. Toplantıda 'Teknoloji Transferi ve Ar-Ge Temelli Sanayi Dönüşümü' stratejileri üzerine görüşmeler yapıldı.

HALKIN İLGİSİ BÜYÜK

Yapılan toplantının ardından Ümraniye'de vatandaşlarla da buluşan Albayrak, "Bugün bize gösterilen teveccühten dolayı tüm Ümraniyeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Ümraniye’de ayrıca, ilk defa oy kullanacak gençlerimizle buluştuk. Biz bu ülkeye dair ne kadar hedefimiz ve hayalimiz varsa gençlerimize emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



