taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7081
EURO
5,4723
ALTIN
193,61
PETR
75,3100

Bakan Albayrak gençlere güveniyor

Ümraniye halkıyla bir araya gelen Bakan Berat Albayrak, gençlere olan güvenini yineledi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 22:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ümraniyeli iş insanları ve STK temsilcileri ile toplantı yaptı. Toplantıda 'Teknoloji Transferi ve Ar-Ge Temelli Sanayi Dönüşümü' stratejileri üzerine görüşmeler yapıldı.

Bakan Albayrak gençlere güveniyor

HALKIN İLGİSİ BÜYÜK

Yapılan toplantının ardından Ümraniye'de vatandaşlarla da buluşan Albayrak, "Bugün bize gösterilen teveccühten dolayı tüm Ümraniyeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Ümraniye’de ayrıca, ilk defa oy kullanacak gençlerimizle buluştuk. Biz bu ülkeye dair ne kadar hedefimiz ve hayalimiz varsa gençlerimize emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak gençlere güveniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

408
Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

Audi CEO'suna dizel skandalından tutuklama

103
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

339
TSK'da yeni askerlik modeli

TSK'da yeni askerlik modeli

167
Türk askeri Münbiç'e girdi

Türk askeri Münbiç'e girdi

272
Saadet Partisi'nde 24 kişi istifa etti

Saadet Partisi'nde 24 kişi istifa etti

198
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM