Bakan Albayrak: Hayvan haklarının takipçisi olacağız

Berat Albayrak, Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı’nı kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile ziyaret etti.

AİLECEK ÜZÜLDÜK

Emine Mahinur, Ahmet Akif ve küçük oğlu Sadık Eymen’in barınaktan birer hayvanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüne ailece çok üzüldüklerini dile getirdi.

Berat Albayrak, hayvan barınağını ziyaret etti VİDEO

Albayrak, bu olay sonrasında hayvan hakları ve sevgisi hakkında bir farkındalık oluşturmak için ailece böyle bir ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"VİCDANIN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR DURUM DEĞİL"

Allah’ın yarattığı her bir canlıya, hayvanlara inanç gereği de çok güzel davranılması gerektiğinin altını çizen Albayrak, “Bu olayda eğitim ve farkındalığın çok önemli olduğunu gördük. Bu olay insanoğlunun nasıl bir canlıya dönebileceğini gösterdi. Bu insan vicdanının kabul edebileceği bir konu değil.” diye konuştu.

POPÜLER KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ

Albayrak, hayvan hakları ve sevgisi konusunda millet olarak bir şuur oluşturulacağını ve barınakların da daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Dünya tatlısı canlıların içinde gördüğümüz bir husus var ki o da insanlarımız, bazen bu işin popüler kültür kısmına kaçıyor” eleştirisinde bulunan Albayrak, hayvanların da birer canlı olduğunun ve onlara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Albayrak, insanoğlunun yaratılmışların en şereflisi olabilirken, "belhüm adal" da olabileceğini belirterek, “Sakarya’da yaşanan olay bunun bir tezahürüdür. İnşallah emniyetimiz gerekli işlemleri yapıp, bu insanlık dışı muameleyi yapan kişiyi bulur, gerekli cezayı ortaya koyar. Ben tekrardan farkındalık noktasında tüm hayvanseverlere, toplumumuza sesleniyorum. İnşallah, tüm canlılara, hayvanlarımıza sahip çıkalım. Ramazanın hayır ve bereketini hayvanlarımıza da gösterelim.” ifadelerini kullandı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yargının da bu konuda gereğini yapacağını kaydeden Albayrak, hayvan haklarıyla ilgili yasa tasarısının da takipçisi olacaklarını bildirdi.

Albayrak, toplum içinde büyük öfke ve üzüntü uyandıran olayların sadece bir canlı için değil tüm toplum için geçerli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık, ilgili taraflarla da konuştuk. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığımız gerek yetkili organlarımızla yoğun mesai ortaya koyacağız. Son 15-16 yılda talep edilen her türlü yasal düzenlemede çok detaylı çalışmalar yapıldığı gibi hayvan hakları, şiddet konusunda da her türlü adımları atmak için yoğun bir çalışma üreteceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız.”