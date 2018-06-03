Bakan Albayrak: Millet komutanının apoletini söktürmez

Sokak iftarına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, muhalefeti eleştirdi. "Bunların FETÖ ve terör gibi dertleri yok" diyen Albayrak, "Tek dertleri Erdoğan" dedi.

"FETÖ KİMDEN MEDEN UMUYOR"

Bakan Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili sözlerini de değerlendirdi.

"FETÖ kimden medet umuyor, terör örgütleri hangi sonuç için beklenti içinde? Kimler tekrar sahaya inmek için fırsat kollayacak? Kim kime umut veriyor?" diye soran Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte biri çıkmış apolet söküyor. Kimin apoletini sökecekmiş, İsmail Metin Temel'in. Kimdir İsmail Metin Temel? FETÖ'nün özel olarak öldürülmesi talimatını verdiği komutan. Afrin zaferinin şanlı komutanı. Teröristlerin korkulu rüyası. FETÖ'ye, PKK’ya bundan iyi vaat olur mu? 15 Temmuz’da FETÖ’ye geçit vermeyen bu millet, bu kalleşliğe geçit verir mi?" şeklinde konuştu.

"HEPSİ AYNI YERDEN BESLENİYOR"

"Bu millet FETÖ’ye umut verilmesine müsaade etmez" diyen Albayrak, "FETÖ'nün toprağına can suyu dökmek isteyen herkes, PKK'ya umut vermeye çalışan herkese millet hukuk içinde cevabını verir. Bu milletin hassasiyetleri ile dalga geçmeye kalkmayın. Bunların hiçbirinin FETÖ derdi yok, terör derdi yok. Tek dertleri Erdoğan. Hepsi aynı yerden besleniyor. Dışarıdan.. Yıllardır tek hedef o değil mi? Neden? Bu coğrafyada birliğimizin, kardeşliğimizin teminatı olduğu için. Bu coğrafyada mazlumların sesi olduğu için. Tüm bu bölgede Türklerin, Kürtlerin, Arapların huzurunun, istikrarının yegane teminatı olduğu için. O giderse biliyorlar ki kirli planlarını daha kolay sahneye sürecekler."

Albayrak, partilerin seçim beyannamelerini okuduğunu ve bu beyannamelerin çoğunda "FETÖ" veya "FETÖ'yü temizlemek" gibi ifadelerin bulunmadığının altını çizdi.