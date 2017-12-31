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Bakan Albayrak: Tarihi başarılara imza attık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk sondaj gemisinden yeni yıl mesajı verdi: 2018 yılında da tarihi başarılara imza atacağız.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 18:47..
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Bakan Albayrak: Tarihi başarılara imza attık

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2, İzmit Körfezi'nde demirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk sondaj gemisinden açıklamalarda bulundu.

"2017'DE DÜNYA REKORLARI KIRDIK"

Son teknolojiye sahip sondaj gemisinin Türkiye envanterine katıldığını belirten Bakan Albayrak, "2017 yılında tarihi başarılara imza attık. Yenilebilir alanında, güneş alanında, rüzgar alanında dünya rekorları kırdık." dedi.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Marmara'da VİDEO

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYACAĞIZ"

Madencilik ve sondaj faaliyetlerinde en yüksek rakamların yakalandığını vurgulayan Bakan Albayrak, "2018'in de tarihi başarılarla geçeceği bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde yakaladığı ruh ile birlik içerisine gelince ne kadar büyük zaferlere imza atacağını gösterdi. 15 Temmuz ruhuna ihanet etmek isteyenler, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını engellemeye çalışanlar içerideki ve dışarıdaki kesimlerin müdahalelerine de şahit oluyoruz. Gerek hükümetimiz gerek bakanlığımız noktasında bunun zedelenmemesi buna ihanet edilmemesi için çok ama çok çalışacağız, taş üstüne taş koyacağız, çok daha fazla hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

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