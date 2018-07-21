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Bakan Albayrak'ın G20 mesaisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin Buenos Aires'te Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Endonezya maliye bakanlarıyla görüşme gerçekleştirecek.

AA | 21.07.2018 - 17:58..
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  2. Ekonomi

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Albayrak’ın yoğun temasları sürüyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Albayrak, gün içinde Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakan Albayrak'ın G20 mesaisi


AÇILIŞ KONUŞMASI DA YAPACAK

G20’nin “Küresel Ekonomik Risklere Cevap Vermek”, “Mesleklerin Geleceği” ve “Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” başlıklı basına kapalı oturumlara katılacak Albayrak, son oturumun açılış konuşmasını yapacak.

Albayrak’ın yoğun temasları, G20 aile fotoğrafı çekimleri ve diğer ikili görüşmelerle devam edecek.

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