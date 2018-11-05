Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak A Haber ve A Para ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

"EYLÜLDE FAHİŞ BİR FİYATLAMA ORTAYA ÇIKTI"

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

"Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylülde fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük. Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor.

"EKİM AYINDA ENFLASYON YAVAŞLADI"

Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık bu da ekimde enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor. Dolar 8.00-8.50'lardan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk.

"KASIM AYINDA ÇOK DAHA İYİ BİR SEYRİ GÖRÜYORUZ"

Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz.

"YIL SONU HEDEFLERİ YAKALACAĞIZ"

Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım-aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yıl sonu hedeflerini yakalacağımızı görüyoruz.

Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde de 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde."