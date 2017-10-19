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Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 50 yıl sonra evine elektrik verilmesini sağladığı Hesna Uslu'yu konutunda ziyaret etti.

19.10.2017 - 00:04
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Albayrak, 50 yıldır elektriksiz yaşayan 91 yaşındaki Hesna Uslu ile 75. Yıl Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi.

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Oğlu Durmuş Uslu ile yaşayan ve elindeki Türk bayrağıyla kendisini karşılayan Hesna ninenin elini öpen Albayrak, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti.

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Albayrak, kendisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden Hesna nineye teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Önce 50 yıl elektriksiz yaşadığını öğrenince şaşırdık. Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi ve sorunu çözdük. Senin hayır duanı aldık. 15 Temmuz'da dualar olmasaydı nasıl olurdu? 'İlk iş Eskişehir'e gelince Hesma nineyi ziyaret edeceğim.' demiştim. Araya birçok ziyaret ve program girdi ancak gelebildik." diye konuştu.

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Uslu da 50 yıldır gaz yağı, haşhaş yağı ve küçük tüple aydınlatmayı sağladığı evi ile sokağına elektrik bağlattığı için Bakan Albayrak'a teşekkür etti.

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

Bakan Albayrak'tan Hesna nineye ziyaret

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