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Bakan Albayrak'tan Hollanda'ya sert tepki

Aile BakanıFatma Betül Sayan Kaya'yı havaalnında karşılayan Bakan Berat Albayrak, yaptığı konuşmada Hollanda'ya sert sözlerle yüklendi.

12.03.2017 - 12:12
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya’nın Köln-Bonn havaalanından kalkan özel uçakla İstanbul’a geldi.

Bakan Kaya'yı karşılayanlar arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak da vardı. Havaalanında gazetecilere yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, Avrupa demokrasisi için utanç gecesi yaşandığını söyledi.

Bakan Albayrak'tan Hollanda'ya sert tepki

HOLLANDA İÇİN AVRUPA İÇİN..

Bakan Berat Albayrak, şöyle konuştu; "Hollanda için, Avrupa demokrasisi için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Çünkü hakikaten demokrasinin beşiği denilen bir kıta, uluslararası teamüllere, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek, dün akşam hepsini tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Tüm bu çerçeveyi faşizan Nazi mantığı bir noktada değerlendirmek yeterli olabilir mi bilmiyorum ama bunu kamuoyunun takdirine bırakmak çok daha doğru olacaktır.

"HOLLANDA BÜYÜK BİR YANLIŞ İÇERİSİNE GİRMİŞTİR"

Yıllarca Türkiye'ye bu manada, ders verdiğini, ders vermeye çalıştığını ifade eden bir Hollanda, böyle bir uygulama ile hakikaten büyük bir yanlışın içerisine girmiştir."

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