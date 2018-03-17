Bakan Albayrak'tan sert Kıbrıs mesajı

AK Parti Şişli İlçe Kongresi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir konuşma yaparak Doğu Akdeniz'de yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI PROJE BATAR"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Albayrak, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren Amerika'dan birileri olduğunu ve bu görüşmeleri ibretle izlediğini belirterek, şöyle devam etti: "Niye? İki sebeple, bir siyasi gerekçeyle çünkü siyasi olarak, uluslararası hukuk olarak gerçekleştirebilirliği olan bir bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler iki alanda; bir Türkiye'nin ekonomik münhasırlık bölgesi konusu, ikincisi Türkiye'nin karasuları dışındaki Kıbrıs'ın tamamını ilgilendiren karasuları. Türkiye hem kendi karasuları hem de Kıbrıs'ın etrafındaki tüm Kıbrıs'ı ilgilendiren bu süreçle alakalı uluslararası hukuktan kaynaklanan pozisyonunu sonuna kadar koruyacaktır. Buna rağmen birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkinci boyutu da bu, ekonomik boyut. Ben de diyorum ki, bir sürü küresel firmalar var işte Amerika'dan, İtalya'dan geliyorlar araştırma yapıyorlar, yatırım yapacaklar. Gülerek izliyorum. Niye? Küresel firmalar bir yatırıma baktıklarında fizibil mı? Geri dönüşü var mı? Halka açık şirketler bunlar. Ben de diyorum ki Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik olarak fizibil değildir. Hangi pazara, hangi altyapıyla, hangi boru hatlarıyla yapacaksınız? Ha 'siyasi inat ediyoruz, illa yapacağız' diyorsanız zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız, buyurun. Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç veya buyurun devam edin. Çünkü uluslararası firmalar bu şekilde bakmak durumunda. Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar'ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin, ekonomik ve siyasi olarak çok gerçekçi olmayan projelerin içinde olması sadece bizi şaşırtmadı aynı zamanda da üzdü."