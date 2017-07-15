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Bakan Avcı FETÖ'nün TEOG oyununu anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, 15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün sistematik çalışmalar yaptığını söyledi.

15.07.2017 - 17:53
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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TRT ekranlarında canlı yayın konuğu oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği kanlı darbe girişimine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Avcı, bu sürece gelinirken FETÖ'nün kaos ortamı oluşturmak için birçok adım attığını belirtti.

KAOS ORTAMI İÇİN SINAV İPTALLERİ

Kaos ortamı oluşturmak için TEOG sınavlarında iptaller sağlandığını ifade eden Bakan Nabi Avcı, böylelikle 5-6 milyon insanın mağdur edildiğini söyledi.

Bakan Avcı FETÖ'nün TEOG oyununu anlattı VİDEO

Bakan Avcı FETÖ'nün TEOG oyununu anlattı

15 TEMMUZ'UN TURİZME ETKİSİ

Darbe teşebbüsünün ekonomiyi etkilediği gibi turizmi de etkilediğini söyleyen Nabi Avcı, 15 Temmuz nedeniyle Birleşmiş Milletler'in Türkiye'de düzenleyeceği çok önemli bir toplantının iptal ediğini sözlerine ekledi.

Yaşananların ardından daha sıkı tedbirler alınacağının altına çizen Bakan Avcı, "15 Temmuz'da akıl almayacak bir kalkışma yaşadık. Bundan sonra bugünü de geleceği de düşünerek, sistemli bir şekilde tedbirler alacağız." diye konuştu.

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