Bakan Berat Albayrak Star Rafinerisi açılışında konuştu

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafineri, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım da açıklamalarda bulundu.

"BU TESİSE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORDUK"

Bakan Albayrak, Star Rafineri'nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Ticaret savaşları çıkarmaktan rekabetçilikten güçlü işbirliklerinden geçtiğini ortaya koyuyor.

Bu kardeşliği Türkiye ve Azerbaycan olarak inşallah koruyacağız ve en güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız. Son dönemde spekülatif atakları geride bıraktık.

Sadece son bir ayı aşkın sürede Makro-Ekonomide dünyada en iyi performansın başında geliyoruz. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz.

TÜRKİYE BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu dünyanın örnek alması gerekiyor. Bölgesel ve küresel huzura ne denli büyük katkılar sunulabildiği bu fotoğrafla net şekilde görülüyor.

Biz bu kardeşliği hep birlikte koruyacağız. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla ilerliyor.

Spekülatif atak ve dalgalanmaları geride bıraktık. Son 1 ayı aşkın sürede Türkiye, makroekonomik göstergelerde en pozitif performansı sergileyen ülkelerin başında geliyor."