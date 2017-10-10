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Bakan Berat Albayrak yaz saati önergesini yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının etkilerinin yakından izlendiğini belirtti.

10.10.2017 - 12:04
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakCHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yaz saati uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

PSİKOLOJİK-SOSYOLOJİK ETKİLER

Yaz saati uygulamasının etkilerinin bilimsel olarak incelenmesi ve raporlanması amacıyla Bakanlık koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından bilimsel bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Albayrak, araştırma sonuçlarının yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisi ile psikolojik-sosyolojik etkilerinin incelenmesi olarak iki kısımda ele alındığını kaydetti.

OLUMSUZLUKLAR AZALIYOR

Berat Albayrak, araştırma sonuçlarının, Türkiye'nin jeopolitik konumu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkları da dikkate alındığında uygulanmakta olan saat diliminin sürekli GMT+3'e geçirilmesinden elde edilecek enerji verimliliği kazanımları ile psikolojik-sosyolojik etkilerin yaratacağı olumsuzlukların da azaltılmasına katkı sağlayacağını gösterdiğini vurguladı.

81 İL İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI

30 Ekim'den itibaren kış saati uygulamasına geçilmeyerek yaz saati uygulaması etkilerinin görüldüğü dönemin başladığını anımsatan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kısa süreli veriler üzerinden yapılan analiz, tasarruf açısından olumlu olmakla birlikte veri miktarı, çeşidi, istatistiksel karşılaştırılabilirlik yöntemleri geliştirilerek daha detaylı çalışma yapılmasına devam edilmektedir. Bununla birlikte, 8.00-17.00, 8.30-17.30, 9.00-18.00 mesai saatleri için ayrı ayrı 81 il için çalışma yapılmış, yaz saati uygulamasının toplam aydınlık süresini artırdığı tespit edilmiştir. Diğer yandan enerji tasarrufuna dair de analizler, önce/sonra analizi şeklinde yapılmaktadır. Bu çalışmalarda da elektrik tüketiminde İstanbul Teknik Üniversitesinin raporunda yer alan tasarruf hesaplamalarına uygun olarak olumlu etkisi gözlemlenmektedir."

ÖĞRENCİLER EVLERİNE KARANLIKTA GİYMEYECEK

Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanmasıyla akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığını, ancak oluşan karanlığın, batı illerinde sabah saatlerini kısmen etkilediğini ifade eden Albayrak, "Diğer yandan kış saati uygulamasının yapıldığı geçtiğimiz yıllarda yine 7.30 ve öncesi evden ayrılmak durumunda kalan öğrenciler karanlıkta yola çıkmakta, ayrıca 16.00 ve sonrasında karanlıkta dönmekte idi. Yaz saati uygulaması ile çocukların karanlıkta yolculuk etmesi en azından akşam saatlerinde engellenmiş olmaktadır." dedi.

KARAR DEĞİŞMEYECEK

Albayrak, "Bakanlar Kurulu kararı ile ülkemizde yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasına geçilmiş olup, uygulamanın etkileri yakından izlenmekle birlikte bu aşamada saat uygulamasının yeniden değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

 

 

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