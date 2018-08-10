Bakan Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modelini açıkladı

Seçimlerde sandıktan istediği sonucu çıkaramayan dış odaklar, Türkiye'nin politikalarına yön verebilmek için ekonomi kılıcını sallamaya başladı.

Döviz piyasası üzerine yapılan spekülasyonlar, dolar ve euronun üst üste rekorlar kırmasına neden oldu.

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığı toplantıda, piyasaya güven dolu mesajlar veren Bakan Albayrak, yeni bir sürecin başladığını söyledi.

16 YILLIK AK PARTİ İKTİDARI

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

İlk defa yeni bir sistem değişikliği sonrası yeni bir Türkiye yolculuğunda ilerlememiz için yeni bir süreç başladı.

Yeni dönemin tüm bu anlamda baktığımızda yeni bir ekonomik yaptırımının oluşacağını ifade ettik. 16 yıllık AK Parti iktidarı dönemi çok başarılı bir ekonomi programı izlendi. Şu an yeni bir sistemdeyiz ve ekonomimiz yeni sistemle birlikte yeni bir düzeye çıkacak.

Türkiye orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için nasıl bir yol haritası çizmemiz yönünde birçok toplantı yaptık.

AHLAKLI VE LİYAKATLİ YÖNETİM

Yeni dönem Türkiye'nin tüm kurumlarıyla tüm detaylı stratejileriyle hedeflerine ilerlediği bir süreç olacaktır.

Kısa, çok kısa, orta ve uzun vadeli ekonomi politikalarımızı kurgularken nasıl bir vizyonla hareket edeceğimizi sizlerle paylaşacağız.

Yeni kurulan bu bakanlık, gerek para gerek maliye politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle, yapacağımız ahlaklı ve liyakatli yönetim kademesiyle çok daha etkin bir bakanlık olacaktır.

Bir kısmını bizzat benim bir kısmını da ekibimizin gerçekleştirdiği bu süreçte tüm paydaşlar üzerinde, ulusal ve uluslararası, tüm paydaşların içinde olduğu geniş yelpazede her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız.

BERAT ALBAYRAK GELİP GİTSE DE...

Dizayn ettiğimiz sistem sürdürülebilir olacak. Berat Albayrak gelip gitse de sistem devam edecek, kişilere endeksli olmayacak.

Değişimde öncü rol üstlenmek bu modelde olmazsa olmaz olacak.

SPEKÜLASYONLAR VE KAMUDA TASARRUF

Spekülasyonun ekonomiyi etkilemesine izin vermeyeceğiz.

Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık.

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI

İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Hatta hiç konuşmadık. Özellikle para politikalarının tam bağımsızlığı konusu prensip olarak bundan sonra da devam edecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacak.

Hazinemizin iki aylık borç çevirme oranını yüzde 125'lerden yüzde 110 çektik. Yılın kalan aylarında da bu oranı yüzde 100'e çekeceğiz.

Yeni bir üst finansal regülasyon otoritesinin kurulmasını yeni yasama döneminde Meclis'e getireceğiz.







