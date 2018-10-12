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Bakan Berat Albayrak'ın G-20 paylaşımı

Ekonomide dengelenmeyi sağlamak için çalışmalarını yürüten Bakan Albayrak, dünya ekonomisinin patronlarıyla bir araya geldi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 07:30..
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Bakan Berat Albayrak'ın G-20 paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, küresel yatırımcıların güvenini artıracak politikaların paylaşıldığını ifade etti.

"VERİMLİ GEÇTİ"

Berat Albayrak, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı; "Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ekonomi diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti.

Bakan Berat Albayrak'ın G-20 paylaşımı

YENİ EKONOMİ PROGRAMI

ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile birebir gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Yeni Ekonomi Programımızı ve küresel yatırımcının ülkemize olan güvenini artıracak politikalarımızı paylaştık.

Bakan Berat Albayrak'ın G-20 paylaşımı

BANKACILIK SEKTÖRÜ ADIMLARI

Bali’de Bankalar Birliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, bankacılık sektörümüzü daha da güçlendirmek için atacağımız adımları paylaştık."

Bakan Berat Albayrak'ın G-20 paylaşımı

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