Bakan Çavuşoğlu: Afrin Harekatı mayıs ayına kadar biter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Avrupa Karin Kneissl ile yaptığı görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerin ardından PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon yapılacağını ifade ederken ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü söyledi.
"MAYIS AYINA KADAR SONLANIR"
Afrin harekatının mayıs ayına kadar sonlanacağını söyleyen Çavuşoğlu, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in bulunduğu İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu da belirtti.