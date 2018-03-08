Bakan Çavuşoğlu: Afrin Harekatı mayıs ayına kadar biter

1 Cihangir'de istinat duvarı araçların üzerine düştü İstanbul Cihangir'de çöken istinat duvarının altında üç araç kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi.

2 Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

3 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'ye karşı hadsiz tehditler savurdu. Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

4 FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı FIFA, Matus Bero transferinde Trencin Kulübü'ne yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.

5 Medeniyet ve hoşgörünün kalbi Hatay İnsanlığın ortak mirası olan bu şehri yazmak boynumuzun borcu olsa gerek. Kültürü ve tarihi ile birbirinden farklı ırklara ev sahipliği yapan Hatay’a selam olsun.

6 Dünyanın en ilginç rekorları Kimileri doğuştan var olan özellikleri kimileri ise Guinnes Rekorlar Kitabı'na girebilmek için verdikleri garip uğraşlar ile listede yer alıyor. Onlar dünyanın en ilginç insanları.