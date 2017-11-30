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Bakan Çavuşoğlu: Afrin'den tehdit gelirse gireriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e olası operasyon hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 11:54..
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Bakan Çavuşoğlu: Afrin'den tehdit gelirse gireriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin'den tehdit gelirse tereddütsüz girer, temizleriz" dedi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Çavuşoğlu: "Nasıl daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde Kilis’e ve bölgeye tehdit geldiği zaman hiç tereddüt etmeden o bölgeye girdiysek, DEAŞ’ı temizlediysek, Afrin veya başka bir bölgeden de Türkiye’ye yönelik tehdit geldiği zaman hiçbir tereddüt göstermeden oralara gireriz, oraları teröristlerden temizleriz. Yani Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz, girebiliriz." ifadelerini kullandı.

"PENTAGON KENDİ BAŞKANINI DİNLEMİYORSA.."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Trump’ın kendisi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda 'bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini' söyledi. Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız" diye konuştu.

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