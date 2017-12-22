Bakan Çavuşoğlu: Kudüs için daha çok çaba sarf edeceğiz

Çavuşoğlu, oylama sonucundan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bugün Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da Filistin'le ve Kudüs'ün statüsüyle ilgili bir dayanışma ortaya kondu. Biz bu dayanışmadan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"KUDÜS İÇİN DAHA ÇOK ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bundan sonra 1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.