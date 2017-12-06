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Bakan Çavuşoğlu: Kudüs kararını reddediyoruz

Trump'ın Kudüs hakkında yapılan açıklama hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sorumsuz açıklamayı kabul etmiyor ve kınıyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 22:53..
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Basın karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Kudüs hakkında aldığı karara tepki gösterdi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri;

Sadece Türkiye'den ya da Müslüman dünyasından değil, dünyanın her yerinden gelen uyarılara rağmen Trump Kudüs hakkında açıklamasını yapmıştır.  Sorumsuz açıklamayı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Böyle bir açıklama uluslararası hukuklara aykırıdır. Güvenlik konseyi dahil üyelerine saygı gösterilmelidir. 'Ben böyle bir açıklama yaptım bu böyle olacak zannediliyorsa' yanılıyorlar. Kudüs bir açıklamayla İsrail'in başkenti olmaz.

Bu açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz.

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