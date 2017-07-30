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Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya hızlı tren hattı müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni hızlı tren hattının Antalya'yı iki koridorla büyük şehirlere bağlayacağını söyledi.

30.07.2017 - 00:03
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Antalya-Burdur-Isparta yüksek hızlı tren güzergahının belirlendiğini, uygulama projelerinin de başlayacağını duyurdu.

"ANTALYA'MIZI BÜYÜK ŞEHİRLERE BAĞLAYACAK"

530 kilometrelik Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri yüksek hızlı tren uygulama projesi ve sondaj çalışmalarını 2017 sonuna tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Antalya'mızı iki koridorla büyük şehirlere bağlayarak yolcu ve yük taşımacılığı alanında şehrimize büyük rahatlık, kaynak sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya hızlı tren hattı müjdesi

"KORİDOR HAT" OLACAK

Alınan bilgilere göre, daha önce onaylanan ve uygulama projesi de başlatılan Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar hattına ek olarak Ankara ve İstanbul'la bağlantılı olacak Isparta-Burdur-Antalya hattı için bu güzergahta var olan seçenekler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) uzmanları tarafından incelendi, en uygun hat belirlendi. Teknik olarak "koridor hat" olarak isimlendirilen bu güzergah için 1/5000 ve 1/2000 uygulama projeleri hazırlanacak. TCDD bunlarla ilgili çalışmalara önümüzdeki süreçte başlayacak, uygulama projeleri tamamlandıktan sonra da hattın yapımıyla ilgili ihale gerçekleştirilecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

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