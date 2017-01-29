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Bakan Çelik : Cumhuriyet Halk Partisi demek, kaos demek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "birileri, ipler bizim elimizde olsun, dilediğimiz zaman kukla gibi oynatalım istiyor." dedi.

29.01.2017 - 20:30
  1. Haberler
  2. Politika

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, birtakım ziyaretler için geldiği Eskişehir'de, Başkanlık Sistemi konusunda yaptığı konuşmada CHP'ye yüklendi.

"MİLLET NE DERSE O OLACAK"

Çelik, "Birileri, 'İpler bizim elimizde olsun, dilediğimiz zaman kukla gibi oynatalım' istiyor. Yok arkadaş, millet ne derse o olacak" dedi.

"CHP DEMEK KAOS DEMEK"

CHP'nin kaosla eşit olduğunu aktaran Bakan Çelik, "2002 yılında iktidar olduğumuzda, 'Yüzde 34, yüzde 66'yı idare eder mi?' diyorlardı. Buyurun, şimdi yüzde 51 idare etsin. Olmaz diyorlar. Yüzde 34'e de, yüzde 51'de karşıyız olur mu? Ya siz neyden yanasınız Allah aşkına? Fikirsizler, fikirsiz. Bunlarda fikir yok. Kimse monarşiden yana değil, herkes Cumhuriyet'in kazanımlarından yana. Onun için hiç kimse bunu istismar etmesin. Yaptığımız sistem değişikliğidir.

"TÜRKİYE HIZ KACANACAK"

Bu sistem değişikliği Allah'ın izniyle olacak ve Türkiye daha da hız kazanacak. Hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşacağını herkesin bilmesini istiyorum. Mecliste, meclisin seçmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O günü genel başkanı Deniz Baykal da şu an milletvekilidir. Bende grup başkan vekiliydim. Mecliste seçtirmediler. Ya niye seçtirmediniz? Süleyman Demirel beyi, Özal beyi, Ahmet Necdet Sezer beyi seçerken seçiliyor da, Abdullah Gül bey niye seçilmiyor? Seçtirmediler, 'Çünkü siz farklısınız' dediler. Hukukta var mı yeri? Yok. 'Hukuk mukuk dinlemeyiz, biz böyle istiyoruz, böyle olacak' dediler. Biz de, 'Siz böyle diyorsanız bizde millete sorarız. Bakalım millet ne diyor?' dedik. Ne dedi millet? 'Hiç kimseye bırakmıyorum. Ben vereceğim Cumhurbaşkanının kim olacağının kararını' dedi.

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