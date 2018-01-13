Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

AB Bakanı Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan Charlie Hebdo terör saldırısını hatırlattı. Türkiye dahil birçok ülkenin Fransa'ya giderek terör saldırısına tepki gösterdiğini aktaran Bakan Çelik, 16 Temmuz'da girişilen darbe girişiminde ise Türkiye'nin Avrupa tarafından yalnız bırakıldığını dile getirdi.

DARBECİLERLE BİZLERE İTİDAL ÖNERİLDİ

Darbe girişiminin hemen ardından dönemin Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Slovak Dışişleri Bakanı'nı aradığını anlatan Bakan Çelik, "Tamam. Hemen güçlü bir açıklama yapacağız" cevabını aldığını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından konseyden, "Taraftarala itidal tavsiye ediyoruz" açıklamasının geldiğini açıkladı.

Bakan Ömer Çelik: Türkiye'ye darbecilerle itidal tavsiye edildi VİDEO



SLOVAKYA'YI TANIYAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE'DİR

Türkiye, Çekoslovakya’nın 1993 yılında bölünmesiyle bağımsızlığını kazanan Slovakya’yı ilk tanıyan ülkelerden biridir.