taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7471
EURO
4,5641
ALTIN
161,32
PETR
69,8700

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

Habertürk'te Nedir ne değildir? programına katılan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı'nın darbe girişiminde 'taraflara itidal tavsiyesi' verdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 00:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

dwqswq

AB Bakanı Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan Charlie Hebdo terör saldırısını hatırlattı. Türkiye dahil birçok ülkenin Fransa'ya giderek terör saldırısına tepki gösterdiğini aktaran Bakan Çelik, 16 Temmuz'da girişilen darbe girişiminde ise Türkiye'nin Avrupa tarafından yalnız bırakıldığını dile getirdi.

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

DARBECİLERLE BİZLERE İTİDAL ÖNERİLDİ

Darbe girişiminin hemen ardından dönemin Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Slovak Dışişleri Bakanı'nı aradığını anlatan Bakan Çelik, "Tamam. Hemen güçlü bir açıklama yapacağız" cevabını aldığını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından konseyden, "Taraftarala itidal tavsiye ediyoruz" açıklamasının geldiğini açıkladı.

Bakan Ömer Çelik: Türkiye'ye darbecilerle itidal tavsiye edildi VİDEO

SLOVAKYA'YI TANIYAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE'DİR

Türkiye, Çekoslovakya’nın 1993 yılında bölünmesiyle bağımsızlığını kazanan Slovakya’yı ilk tanıyan ülkelerden biridir.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM