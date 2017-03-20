Bakan Elvan: Moody's'in kararı tamamen siyasi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki programı kapsamında merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde görev yapan muhtarlarla Öğretmenevi'nde bir araya geldiği toplantıda, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla vatan savunması için şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

Şehir hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Marmaray gibi büyük projelerle Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Elvan, ülkenin büyümeye devam edeceğini belirtti.

"DEVLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERİYOR"

Elvan, Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan ülkelerin olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır terörü destekleyen, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan ülkeler, Türkiye'yi demokrasi sınavına çekmeye kalkan ülkeler, son günlerde adeta ırkçılığın, baskının, ayrımcılığın ve şiddetin kol gezdiği ülkeler haline geldi. Söz konusu Türkiye olunca, demokratlıklarını maalesef unutuyorlar. Söz konusu milletimizin iradesi olunca insan haklarını unutuyorlar, söz konusu Türkiye olunca kendi değerlerini kılları kıpırdamadan çöpe atıyorlar. Onların yaptığı elbette kabul edilemez. Devletimiz gereken cevabı veriyor, tedbirleri alıyor." diye konuştu.

"MİLLETİMİZ KİMİ İSTERSE ONU SEÇECEKTİR"

Elvan, yapılan tüm çalışmaların Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için yapıldığını belirterek, yenilenen sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara, altyapı yatırımları, sosyal sorumluluk projeleri ve yapısal düzenlemelerle karşılık verildiğini anlattı.

Siyasi ve ekonomik iktidarsızlığın olduğu ülkelerin gelişemeyeceğine dikkati çeken Elvan, şöyle konuştu: "Türkiye'yi yapısal olarak, istikrarsızlık çıkmayan, yetki karmaşası olmayacak, yönetim zaafı olmayacak, milli iradenin tam tecelli ettiği bir yapıya kavuşturmak artık zaruri hale gelmiştir. Bu hiçbir şekilde bir rejim değişikliği değildir. Aksine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini güçlendirmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir kazanımıdır. Demokrasinin, halkımızın kazanımıdır. Bu bir siyasi mesele değil, memleket meselesidir. Türkiye, 2023 ve 2035 hedeflerine daha çabuk ulaşacak, koalisyon dönemleri tamamıyla ortadan kalkacak, yürütmede çift başlılık giderilecek, böylece siyasi ve ekonomik istikrarsızlık tarihe gömülecektir.

Seçimle gelen cumhurbaşkanı, yine seçimle gidecek, 2 dönemden fazla görev yapamayacaktır. Milletimiz kimi isterse onu cumhurbaşkanı seçecektir. Cumhurbaşkanı yetkili olduğu kadar, sorumlu da olacaktır."

"EKONOMİK BİR SIKINTI YOK"

Kalkınma Bakanı Elvan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etmesi ve görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: "Bu ülkede siyasi istikrar olduğu taktirde, anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Her açıdan Türkiye hızla gelişecek, büyüyecek ve kalkınacaktır. O nedenle Avrupa'dakiler bas bas bağırıyorlar. Türkiye aleyhine kampanyalar yürütüyorlar. Ekonomimizde bir sıkıntı yok."

"TAMAMEN SİYASİ BİR KARAR"

3. çeyrekte, 2016 yılında bir daralma oldu. 2016 yılının son çeyreğinde iyi bir büyüme rakamı bekliyoruz ve 2017'nin ocak ve şubat ayından itibaren de ekonomide bir canlanma başladı. Yani büyümede bir artış, canlanma başladı. Moody's açıklama yapıyor, 'Durağan görünümü negatife çevirdim' diyor. Tamamen siyasi bir karar.

Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gittiği bir dönemde, Türkiye ekonomisini kötü göstermeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. Biz bunların artık içlerini okuyoruz. Kafalarında ne var biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesinden ve kalkınmasından ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz.