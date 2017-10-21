Bakan Fakıbaba; Altın düşerse et fiyatları da düşer

Bakanlık görevine getirilmesinin üzerinden 3 ay geçtiğini ve bu sürede sürekli dolaştığını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.





Kentte esnaf ziyareti de gerçekleştiren Bakan Fakıbaba bir esnafın "Hayvancılık bölgesinde yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 liradan yiyoruz. Fiyatların düşürülmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz." demesi üzerine şunları kaydetti:

"ALTIN FİYATLARI DÜŞERSE ETİ UCUZA YERSİNİZ"

"Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye'de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van'da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz."