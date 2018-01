'Et fiyatları lüks lokantalarda bile düştü'

Bakan Fakıbaba'nın konuşmasından öne çıkan ayrıntılar..

"Sayın Başbakanımız açıkladı. Destekler mazot ve yemde olacak. Tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman mazot ve yem ortaya çıkıyor. Bu konuda çalışmalarımız var ve diğerleri dieyceğiz. 63 tane destek kalemi var. Bu sefer verdiğiniz o güç yeterli etkiyi yaratmıyor. Desteklerden vazgeçmemiz mümkün değil."



"Kredi borçları ile ilgili 1 yıl erteleme olmuştu. Geç kalan arkadaşlara fırsat verme imkanını değerlendirelim."

"EN LÜKS LOKANTALARDA BİLE FİYATLAR 5 LİRA DÜŞTÜ"

"Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. En lüks lokantalara da soruyorum. Et fiyatlarında bir düşüş oldu. Bazı kesimleri de kasıtlı olarak ayaklandırmak isteyen bir grup var, onları görüyor anlayışla karşılıyorum. Ciğer fiyatları arttı diyorlar, artışının anlamını anlamak mümkün değil. 2017 yılında 1 milyon 250 bin ton et ithalatı yapmışız, 75 bin ton bakanlar kurulundan et ithalatı için izin almışız. 75 bin ton 2018'de 1 milyon 300 bin ton olarak görüyoruz ithalatı. Yüzde 5 civarında bir etle piyasayı regüle etmek tüm amacımız bu. Ciğer fiyatını artırmak isteyenler bunu bahane ediyor. Yüzde 5 ile ciğer fiyatı nasıl artar anlamış değilim. Biz kasaplık, kesimlik hayvan ihracatını yapabiliriz. 2018'de bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Besili hayvanlarda gümrük vergisini yüzde 0'a indirdik. Düve konusunda ithalatı artıracağız. Anayı çoğaltacağız. Suyu bizim çok tasarruflu kullanmamız lazım. Zaman vermek istemiyorum ama ihraç eden ülkelerden biri haline geleceğiz. "





"FIRSATÇILAR ARPANIN FİYATINI ŞİŞİRİYOR"

"Bazı fırsatçılar, arpanın fiyatı 850 kuruşa alıyor. 10 kişi piyasayı belirliyor. Piyasadan arpa çekildiğinde bu fırsatçılar çıkıyor. Sonra arpa fiyatları oluyor 950 kuruş. Bu her ürün için geçerli. İthalatı sadece bir ihtiyaçtan dolayı değil, vergi duvarlarını kaldıırp sıfırlıyorsunuz. Zaman zaman ihtiyaçtan dolayı değil, piyasayı regüle etmek için dışarıda ihaç yapıp daha fazla para kazanmak için de bunu yapıyoruz."

"DÜVELERE GÜVENEREK ET İTHALİ YAPMAYACAĞIZ"

"Ortalama 750 ile bir milyon arası düveye ihtiyacımız var. Et ithalatı yapmayacağız derken düvelere güvenerek diyoruz. Besilik hayvanı özel sektörle getirip, düvecilik yapacağız. 2018 yılı buzağı ölüm oranlarının düşmesinin yılı olduğu gibi, düve ihtiyacının karşılanması yılı olacak. 2018'in sonunda bana sorduğunuz da kaç düve getirdiniz dediğiniz de bu sorunun cevabını vermiş olacağız. İşimiz çok zor değil. Aşı ve aşılamayı ücretsiz yapacağız ve bunun için yeterli bütçemiz var. 750 liraya kadar buzağılara destek veriyoruz. Buzağıları almak istiyoruz."

"Ticaret alanlarımıza bakıyoruz, biz açığımız olan kalemlerde şunu söylüyoruz 'Eti alalım siz de bizim Antalya'nın, Mersin'in meyvelerini size ihraç edelim...' Bu anlaşmalarımız hep devam edecek."