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Bakan, Komutan ve Emniyet Müdürü Lice'de

Süleyman Soylu, Yaşar Güler ve Selami Altınok, terör operasyonlarının sürdüğü Lice'ye giderek incelemelerde bulundu.

09.03.2017 - 09:19
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Diyarbakır ve Bingöl illerinde 5 Mart günü başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ederken, PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonunun merkezi olan Lice'ye dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

OPERASYON HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Bakan Soylu ve beraberindekilere, operasyon merkezinde operasyon ile ilgili bilgiler verildi. Bakan Soylu ve yanındakiler yine gece Diyarbakır'dan ayrıldı.

Bakan, Komutan ve Emniyet Müdürü Lice'de

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