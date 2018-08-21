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Bakan Kurum: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

DHA | 21.08.2018 - 08:42..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını memleketi Konya'da Hacıveyis Zade Camii'nde kıldı. Bakan Kurum, namazın ardından camide hemşehrileri ile bayramlaştı, çocuklara 20'şer lira harçlık verdi.

Bakan Kurum: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız

"EKONOMİK SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cami çıkışında basın açıklaması yapan Kurum, Konya'ya her bayram gelmeye çalıştığını belirtti. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakan Kurum,
''Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez. Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini ki, Türk milleti olarak en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde, 2023'e, 2053'e, 2071'e emin adımlarla yürüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.''

Bakan Kurum: Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız


KURUM'DAN ÇOCUK SEVGİ EVLERİ'NE ZİYARET

Bakan Kurum, daha sonra kimsesiz çocukların barındığı Çocuk Sevgi Evleri’ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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