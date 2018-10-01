Bakan Kurum terör mağdurlarının evlerini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan konutları inceledi. Bakan Kurum, terör olayları yüzünden 14 bin 500 konutun yıkıldığı kentte 10 bin 169 tane konut inşa ettiklerini ve 3 bin 200 konutun yıl sonu gelmeden hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

"DEVLETİMİZ 728 MİLYON LİRA YARDIM YAPTI"

Kurum, "Bugüne kadar da terörden zarar gören vatandaşlarımıza da devletimiz 728 milyon lira yardım yapmış durumda." dedi.

BAKAN KURUM VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Yeşilli ilçesinde incelemelerde bulundu. Yeşilli Belediye Başkanlığı önünde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında mağdur edildiklerini öne süren grupla görüşen Kurum, onların sorunlarını dinledi.

"VATANDAŞIN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR İŞLEME İZİN VERMEYİZ"

Bakan Kurum'un ''Vatandaşımızın istemediği, el birliğiyle çıkmayan hiçbir işleme izin vermeyiz. Vatandaşın anlaşmadığı bir sürece biz dahil olmayız. Bunun da yapılmasına müsaade etmeyiz.'' sözleri üzerine gruptakiler, "Başkan Erdoğan, En büyük Erdoğan" diye slogan attı. Bakan Kurum daha sonra Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve gurup temsilcileriyle görüştü.

"BİZ DOĞRU OLANI YAPIYORUZ"

Kurum ve beraberindekiler daha sonra kentsel dönüşüm projenin uygulandığı mahallelerde incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Yeşilli Belediye Başkanı Demir'e "Anlaştıklarımızla alakalı, çoğunluk yüzde 50 olmadığı sürece bu anlaştıklarımızı da yıkmayalım. Sonra bu iş yüzde 10'la başlamış olur, sıkıntı olur, Başkanım duyuyorsun değil mi?" diyen Kurum, Mardin Valisi Mustafa Yaman'a da "Sayın Valim, cami projesini işin genelinden ayırın yani burayı ayrı, yolları ayrı, genel kentsel dönüşümü ayrı yapın." dedi.

Burada da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kurum, ''Biz siyaset yapmıyoruz. Bakıyoruz doğru olan bitene, biz o doğru olanı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.