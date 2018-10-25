Bakan Kurum'dan İmar Barışı açıklaması

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren İmar Barışı için son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklanmıştı, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan imar barışının süresinin uzatılması hakkında bir açıklama geldi.

"TALEBE KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

Kurum, "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." dedi.

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCEKİ YAPILARI KAPSIYOR

Hükümetin, imar ve iskan sorunu olan konutlara yasallık kazandırmak için 8 Haziran'da başlattığı İmar Barışı uygulamasında süre 31 Ekim'de sona erecekti. Uygulama 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsıyor.

6,3 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Türkiye’deki 13 milyon tapusuz konut ve işyerinin imar sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan uygulamaya e-Devlet’ten başvuru yapılabiliyor.

2,8 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon kişi başvurdu. Bu başvurulardan toplamda 2,8 milyar lira gelir elde edildi.