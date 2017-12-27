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Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu

Artvin’in Borçka ilçesinde, omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan ve ağrıları dinsin diye ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla duvara bağlanan 14 yaşındaki Bilge için bakanlık devreye girdi.

DHA | 27.12.2017 - 14:59..
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Artvin Borçka'da yaşayan doğuştan 'Meningomyelosel' hastası Bilge Kara, yaşama tutunmaya çalışıyor.

'Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması' diye tarif edilen hastalıkla mücadele eden Bilge, 'Meningomyelosel' nedeniyle yürüyemiyor ve oturamıyor. Bilge, sürekli yatmak zorunda olduğu için de sırtında yaralar oluşmaya başladı. Babası Murat Kara, duvara monte ettiği aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor.

Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu

AİLENİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Bilge’nin yaşadıklarının gündeme gelmesinin ardından devreye giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kızın ailesine ulaştı. Artvin Valiliği’ne talimat veren Bakan Sarıeroğlu, kızın tedavisi için gerekenlerin yapılacağını iletti. Bakan Sarıeroğlu’nun devreye girmesinin ardından bürokratların evinde ziyaret ettiği ailenin ihtiyaçları karşılandı.

Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu

13. AMELİYATI İÇİN İSTANBUL'A GİTTİ

Bilge Kara için İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi ayarlandı. Borçka’daki evinde duvardaki askıdan indirilen Bile Kara, 13’üncü skolyoz ameliyatı için öğlen saatlerinde otobüsle Gürcistan’ın Batum Havalimanı'na doğru yola çıktı. Bilge ve babası Murat Kara’yı ailesi ve yakınları uğurladı. Baba ve kızı tarifeli uçakla Batum’dan İstanbul’a hareket etti.

Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu

"HER SEFERİNDE GÖZYAŞLARIYLA DUVARA ASIYORUM"

Kızının duvarda asılı kalmasına çok üzüldüğünü anlatan baba Mehmet Kara, ”Kızımı her seferinde gözyaşlarıyla duvara asıyordum. Bu ipten kurtulacağı için rahatça dışarıda gezebileceğini umut ediyorum. Çocuğumla bir çay bahçesinde oturup çay içebilmenin hayalini kuruyorum. Skolyoz ameliyatı yaptıracağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde geriye döneriz.” diyerek, kızıyla yakından ilgilenen Bakan Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür etti.

Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu

"ANNEMİN VE BABAMIN ÜZÜLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Bilge Kara da sağlığına kavuşmak istediğini belirterek “Annemin ve babamın üzülmesini istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bana yardım eden benim için uğraşan bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu



Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu



Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu



Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu



Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu



Bakan, Meningomyelosel hastası Bilge'ye umut oldu

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