Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yeni sistemi anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ilk olarak Sarısu Mahallesi'ndeki bir restoranda esnafla bir araya geldi.

Daha sonra AK Gönüllüler Platformu'nca Cam Piramit'te düzenlenen toplantıya katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ne zaman kardeşler birbirine düştüyse ve krizler çıktıysa, demokrasi dışı güçlerin devreye girdiğine işaret ederek, artık bunları yaşamak istemediklerini bildirdi.

"PATRON MİLLET OLACAK"

Güçlü bir sistemle, huzur içinde ülkeyi büyütmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Yeni sistemle artık seçimleri ne zaman yapacağımızı bileceğiz. Seçim yapacağız, işimize bakacağız. 6 ayda 1 yılda 2 yılda bir seçim olmaz. İstikrar olmalı 2 ileri 5 geri gidemeyiz. Ayrıca koalisyonları engellemeliyiz, koalisyon olursa erken seçimler kaçınılmaz. Geçmişte koalisyonlar kuruldu, olmadı erken seçim. Faturası ekonomik kriz, siyasi kriz, buhran ve kavga oldu. Millet ezildi, ülke küçüldü, borcumuz katlandı. Bedelini millet ödedi. Bunları artık yaşamak istemiyoruz. Artık millet kendisi koalisyon kuracak. Yönettiği kişilere yetki verecek. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Halk ne derse o olacak. Patron millet olacak."





SANDIĞIN OLDUĞU YERDE TEK ADAMLIK OLUR MU?

"Cumhuriyet elden gidiyor, tek adamlık geliyor." diyenlerin bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, "Sandığın olduğu yerde, cumhurbaşkanının en fazla 2 defa seçilebildiği yerde tek adamlık olur mu? Millet 5 yılda bir hesap sorarsa, tek adamlık olur mu?" diye sordu.