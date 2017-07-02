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Bakan Müezzinoğlu: Kamu işçilerinde anlaşma sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

02.07.2017 - 09:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Doburca Tesisleri'nde dün gece gazetecilere açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, kamu işçileri için toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığı müjdesini verdi.

1.5 aydan beri kamuda çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşme görüşmelerinin Türk-İş Başkanı başkanlığındaki sendika temsilcileriyle yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bakan Müezzinoğlu, "Özellikle Ramazan ayında devam ettiğimiz çalışmaları, bayramdan hemen sonraki günlerde, Perşembe Cuma günü yaptığımız çalışmalarda büyük bir olgunluk noktasına getirdik" dedi.

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Türk İş ve diğer sendika başkanlarının yanı sıra Maliye Bakanı ve hükümete teşekkür eden Müezzinoğlu şöyle devam etti:

“Hükümetimize de teşekkür ediyorum işçilerimizin enflasyona karşı korunması, enflasyona ezdirilmemesi, mümkünse enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılama gayreti içinde olduk ve sayın Başbakanımıza burada özellikle teşekkür etmek istiyorum o da bu anlamda bizim yüzde 90’lara varan uzlaşımızı yüzde 100 noktasına taşıdı inşallah pazartesi günü saat 11.00 de Sayın Başbakanımızın Başkanlığında Türk-İş Başkanımız ve bizler 190 bin, yaklaşık 200 bin işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza törenini yapmış olacağız. İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakanımız pazartesi günü saat 11.00’de Bakanlar Kurulu öncesi toplantıda anlaşmayı kamuoyuna duyuracak."

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