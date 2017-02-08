Bakan Nabi Avcı Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif bir bütündür. Bütünlüğünü ve kutsiyetini zedeleyecek hiçbir çalışmaya izin verilmemesi gerekir." dedi.
AKŞAM NAMAZINI KILDI
Bakan Avcı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek ikindi ve akşam namazlarını burada kıldı.
YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam Hatip ve Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani'nin Aksa'ya açılan Aslanlı Kapı'da karşıladığı Avcı, yetkililerden Harem-i Şerif hakkında bilgi aldı.
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