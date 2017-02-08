Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

1 El Bab şehidinin babası da 25 yıl önce şehit düşmüş El Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun polis memuru olan babası Ali Uslu’nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

2 Emrah yeni doğan kız bebeğine Eleysa adını verdi Emrah, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızına Eleysa adını koydu. Şarkıcının Tayfun ve Elyasa adında da iki oğlu var.

3 Bakan Nabi Avcı Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti Akdeniz Turizm Fuarı resmi açılışı için İsril'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

4 Milli Savunma Bakanı Işık Suudi Arabistan'da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

5 Reina saldırısına ilişkin yeni gelişme Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişiden 9’u tutuklanırken 1’i serbest bırakıldı.

6 Cem Yılmaz ihraç edilen akademisyenlere sahip çıktı Son çıkarılan KHK ile terörle ilişkisi bulunduğu için 330 akademisyenin meslekten ihraç edilmesi Cem Yılmaz'ı rahatsız etti.