Bakan Ömer Çelik'ten ABD'nin açıklamasına cevap

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının TSK'nın Sincar'a yaptığı operasyon sonrası yapılan endişeliyiz açıklamasına ilişkin, açıklama yaptı.

"TÜRKİYE TERÖR KAMPINI VURDU"

Çelik, "Bir NATO ülkesi Türkiye, kendisine tehdit oluşturan (Karaçok Dağı'ndaki) bir terör kampını vurmuştur. O terör kampı bir başka NATO ülkesinin, ABD'nin bir komutanı ve o terör örgütünün mensubu tarafından ziyaret edilmiştir.

ENDİŞELİYİZ AÇIKLAMASI

Bunun arkasında gelecek 'endişeliyiz' açıklaması doğru bir yaklaşım üretilmediğini gösteriyor. Esas sorgulanması gereken bu fotoğraftır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ile yaşanan gerilimin ardından, AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, mayıs ayı başında veya en geç ikinci haftasında Brüksel ve Strazburg’da kapsamlı görüşmeleri olacağını açıkladı.