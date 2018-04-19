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Bakan Özhaseki: 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki deprem riskini kentsel dönüşümle fırsata dönüştürmek gerektiğini dile getirdi.

DHA | 19.04.2018 - 08:45..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Aydın Düşünce Platformu tarafından düzenlenen “Şehir ve Medeniyet" konferansına katıldı.

Bakan Özhaseki: 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz

"500 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Özhaseki, konferansta yaptığı konuşmasında İstanbul'un deprem riskinin fırsata çevrilebileceğine dikkat çekerek, “Bir taraftan düşündüğümüz, kendi kimliğimizi inşa edeceğimiz şehirler kurarız. Bir taraftan yeşil şehirler dediğimiz konsepti uygularız. Bir taraftan sosyal donatılarını yeniden ayarlayarak ihtiyaç duyduğumuz o alanları çok rahat ve ferah bir şekilde yeniden planlayabiliriz. Bunun ekonomiye de müthiş bir katkısı olur. İnşallah kanun çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştirip, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bu piyasaya yılda yaklaşık 150-200 milyar liranın girmesi demek. Sadece inşaat maliyeti olarak söylüyorum bunu. Arkasından içinde kendine has bir takım ev eşyaları yenilenecek vesaire, 300 sektör bundan etkilenecektir. Bunların yerli ve milli olması gerekiyor." dedi.

Özhaseki: 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz VİDEO

Bakan Özhaseki: 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz

“SEÇİM KARARI NASIL ETKİLER BİLMİYORUM"

Bakan Özhaseki, “İşin başında imarda bazı şeyleri net yazmaya başladık. Bu erken seçim kararı nasıl etkiler bilmiyorum. Temel üzerinde anlaştığımız bazı konu şuydu; parsel bazlı yoğunluk artışı yasak kardeşim Türkiye'de, bitti. Böyle bir şey yok, yazalım dedik bunu. Eğer bir değer artışı varsa bunu kamu alsın kardeşim dedik, değer artışı diye bir şey gelsin. Bunun temel ilkelerini belirleyelim, kolay kolay gelip bunu kimse bozamasın. Tarım alanlarını sit alanı ilan edelim dedik. Bu memlekette kimse tarım alanlarını elini uzatamasın bundan sonra. Aslında yatırım yapılacak mı? İhtiyacımız var mı? Evet var. Çevre ve planlamada korunacak mı? Evet korunacak. Benim çok hoşuma giden bir şey var; arı küçücük bir hayvan, bal yapar, çiçeklerin üzerinde gezer, polen toplar ama hiçbir çiçeğe zarar vermez. Bizim de yapacaklarımız aslında bu örnekten hareketle tabiata, çevreye zarar vermeden, şehirleri mahvetmeden yapabilme imkanımız var. Ama hoyrat bir şekilde vatandaş istediğinde kamu orada sert bir şekilde set çekip 'asla olmaz yasa bu kardeşim' demesi lazım" şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki: 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GİDİŞAT TAKİP EDİLECEK

Özhaseki, Atatürk Havalimanı'nın geleceğine ilişkin konuya da değinerek, “Bu konuda verilmiş net bir karar yok. Bu konuda çok değişik fikirler var. Ama ben konutların doldurulacağını falan zannetmiyorum. Çok da değişik fikirler var. Mesela, burası da biraz devam etsin havalimanı olarak, bir gidişatı görelim, kaç tane uçak iniyor çıkıyor, ihtiyaç var mı, yok mu? Konu da bir görelim deniyor." diye konuştu.

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