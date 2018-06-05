taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.486
USD
4,6107
EURO
5,3813
ALTIN
191,77
PETR
74,3000

Bakan Özhaseki 'imar barışı' detaylarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cuma gününden itibaren başvuruların başlayacağını belirtti.

AA | 05.06.2018 - 15:05..
  1. Haberler
  2. Emlak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detayları açıkladı.

Bakan Özhaseki 'imar barışı' detaylarını açıkladı

"CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN MÜRACAATLARI ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"İmar Barışı" düzenlemesinin devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdireceğini belirten Özhaseki, "Kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız. Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Özhaseki, "Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir." ifadesini kullandı. Özhaseki, toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inandıklarını söyledi. İmar Barışı düzenlemesinin üç tane istisnası olduğunu belirten Özhaseki, "Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası." dedi.

Bakan Özhaseki 'imar barışı'nın detaylarını açıkladı İZLE

"İMAR YASALARI DEVAM EDİYOR"

Bakan Özhaseki, "Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor." diye konuştu. "Bir yerde imarda artış sağlanmışsa, bir rant varsa bunun kamuya bedelinin ödenmesi lazım." diyen Özhaseki, "Mesela parsel bazlı yoğunluk artışının yasaklanacağı hükmünü ben kendim yazdım. Bunu tartışacağız tabii. Ufak tefek değişikliklere uğrayabilir, belki muhalefetten de katkıda bulunurlar." ifadesini kullandı.

Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasını da içeren düzenlemeye ilişkin Özhaseki, "Okul idaresinin izin vermesi lazım. Bazı yerlerde bahçe çok müsait değildir. Okul yönetimi 'Burada yapılamaz' diyecek o zaman." dedi.

2 BİN 500 KURUM SFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINA ALINACAK

Özhaseki, "Bu seneki eylem planımız içerisinde Ankara'da bulunan 2 bin 500 kurumun tamamını Sıfır Atık Projesi kapsamına alıyoruz." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 24 Haziran anketi

ORC'nin 24 Haziran anketi

286
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

137
Muharrem İnce'nin 'camileri deterjanla yıkıyoruz' esprisi

Muharrem İnce'nin 'camileri deterjanla yıkıyoruz' esprisi

125
Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

107
Suriye'de İngilizlerin cinsel istismarlı yardım skandalı

Suriye'de İngilizlerin cinsel istismarlı yardım skandalı

52
Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi

Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi

63
Aziz Yıldırım'ın son sözleri

Aziz Yıldırım'ın son sözleri

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM