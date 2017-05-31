taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.952
USD
3,5322
EURO
3,9647
ALTIN
143,66
PETR
50,8000

Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu

Sanayi üretimi yasa tasarısındaki tartışmalı maddelerde değişiklik yapılacak.

31.05.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. Gündem
Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.

Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu

"CEZA ARTIYOR"

Bakan Özlü, "Ceza artıyor, kurtul yapısı değişiyor, zeytinlik sahalarının imara açılmasının önüne geçiyoruz. Zeytinlik alanları konaklama ve turistik tesis yapılamayacak.

Zeytinliklerle ilgili cezalarda 3 aya kadar olan hapis cezasını 6 aya, 2 bin TL olan para cezasını da 4 bin TL'ye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İMARA AÇILMAYACAK"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de; "Zeytinlik alanlarının imara açılması kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu

CHP'Lİ VEKİL TARKAN'IN MESAJINI OKUDU

CHP Milletvekili Kazım Arslan komisyonda yasanın zeytinciliğin ölüm fermanı olduğunu belirtip sanatçı Tarkan'ın "Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu'nun hazinesidir, belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın." mesajını okudu.

Bakan Özlü, "Bunun Tarkan'la ne ilgisi var?" tepkisi gösterdi.

Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu

Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu

İlginizi Çekebilir
TGRT hocası camilerde çocuk olmasın istiyor
İlahiyatçı - Yazar Osman Ünlü çocukların varlığının camileri 'kerhaneye' çevireceğini savundu.
ATAK helikopterinden 20 PKK'lının öldürüldüğü anlar
Terör örgütüne ağır darbeler vuran Mehmetçik, yerli silah sistemleriyle donatılan ATAK helikopteriyle 20 PKK'lı teröristi avladı.
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e hava harekatı düzenledi: 3 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'cü: Kız arkadaş bulmak için Bylock indirdim
Hakimin karşısına çıkan FETÖ'cü Bylock'u sevgili bulmak için indirdiğini söyledi, hakim "peki bulabildin mi" diye sordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

130
Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

106
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

224
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

137
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

376
Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

145
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM