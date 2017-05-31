Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.





"CEZA ARTIYOR"

Bakan Özlü, "Ceza artıyor, kurtul yapısı değişiyor, zeytinlik sahalarının imara açılmasının önüne geçiyoruz. Zeytinlik alanları konaklama ve turistik tesis yapılamayacak.

Zeytinliklerle ilgili cezalarda 3 aya kadar olan hapis cezasını 6 aya, 2 bin TL olan para cezasını da 4 bin TL'ye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İMARA AÇILMAYACAK"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de; "Zeytinlik alanlarının imara açılması kesinlikle söz konusu değildir." dedi.





CHP'Lİ VEKİL TARKAN'IN MESAJINI OKUDU

CHP Milletvekili Kazım Arslan komisyonda yasanın zeytinciliğin ölüm fermanı olduğunu belirtip sanatçı Tarkan'ın "Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu'nun hazinesidir, belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın." mesajını okudu.

Bakan Özlü, "Bunun Tarkan'la ne ilgisi var?" tepkisi gösterdi.



