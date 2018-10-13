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Bakan Pakdemirli: Ambalajlı gıdaları tüketelim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ambalajlı gıdaların tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

AA | 13.10.2018 - 04:21..
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Pakdemirli, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde süt ve süt ürünleri ile pekmez üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti.

Fabrikanın tüm birimlerini gezen Pakdemirli, forklift ile ürün taşıdı.

Laboratuvardaki incelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, gıdada arz güvenliğinin çok önemli olduğunu ve özellikle laboratuvar kısmında çalışanlara bu konuda çok büyük görev düştüğünü söyledi.

Pakdemirli, gıdada güvenin, kendileri için birinci öncelik olduğuna işaret ederek, işletmeler, restoranlar ve perakende satış noktalarında denetimlerin sıkı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Bakan Pakdemirli: Ambalajlı gıdaları tüketelim

"VATANDAŞLARIMIZ AMBALAJLI GIDALARI TERCİH ETSİN"

Denetimlerin daha sıkı bir şekilde devam edeceğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Üretim yerleri çok çok önemli. Özellikle ambalajlı gıdaya ben çok önem veriyorum. Bir ürün ambalaja giriyorsa bunun geri planında bir laboratuvar, denetim, ciddi ve deneyimli bir iş gücü var demektir. Merdiven altında yapılan ürünler, bazen ne yazık ki doğallık adı altına satılıyor ama bunları karşılayamıyor. Çoğunlukla da böyle olduğunu görüyoruz. Bu anlamda özellikle vatandaşlarımıza tavsiyem ambalajlı gıdaları tüketsinler."

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